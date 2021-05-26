Против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено дело

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал очередное сообщение касательно расследования участия трех топ-клубов Европы в так называемой Суперлиге. Об этом информирует официальный сайт организации, сообщает Телеграф.

По информации источника, УЕФА провел инспекцию, по результатам которой возбудил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны". Видимо, эти клубы будут подвергнуты дополнительным санкциям со стороны главного футбольного органа Европы.

"После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в должное время" , - гласит сообщение от пресс-службы УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил новый еврокубок - Лигу конференций.

Напоминаем, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов Европы объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Данным командам даже грозят баном на еврокубки.