Госдолг Беларуси обвалился

Cтоимость суверенных еврооблигаций Беларуси обвалилась до уровня осени 2020 года на фоне вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщает РБК.

Инвесторы ждут новых санкций, а финансовая зависимость Беларуси от России растет.

Выпуск долларовых облигаций Беларуси с погашением в 2031 году снизился в цене 24 мая на 2,7 процентного пункта. Сильнее всех подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 процентных пункта). Схожую динамику показывают и другие выпуски Беларуси.

Десятилетние облигации Беларуси снизились до 90,94 процента от номинала. Последний раз они торговались на таком уровне в сентябре 2020 года, когда в стране проходили массовые протесты.

Внешний госдолг страны на 1 апреля составлял 18,1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что теперь Минск сможет рассчитывать только на помощь России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях. Однако в настоящее время средства от привлечения займов на российском рынке составляют маленькую часть от белорусского внешнего долга.