В Украине упал уровень смертности от COVID-19

Ученые Национальной академии наук заявили, что уровень смертности от коронавируса в Украине упал вдвое от пиковых значений в апреле, ситуация продолжит улучшаться, сообщает Корреспондент.

По данным ученых, на прошлой неделе среднее количество новых случаев COVID уменьшилось до 3767 человек в день.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине уменьшилось количество летальных случаев коронавируса - более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля.

При этом в марте общее количество умерших увеличилось на 16,6 тысячи по сравнению с предыдущим годом.