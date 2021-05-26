В США разбился пожарный вертолет: на борту были 4 человека

Во время учений в центральной Флориде разбился пожарный вертолет Sikorsky UH-60. По предварительным данным, все члены экипажа – 4 человека – погибли, сообщают американские СМИ.

Власти штата заявили, что летательный аппарат потерпел крушение примерно в 16:00 недалеко от аэропорта Лисбург.

Известно, что вертолет упал в одно из флоридских болот. Спасатели подтвердили гибель одного из членов экипажа и продолжают искать тела остальных.

Пожар, возникший из-за крушения вертолета, был оперативно потушен. Причину и предпосылки аварии изучают правоохранители.