Марина Боржемская похвасталась фигурой и модными образами

Экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова - Марина Боржемская известный тренер в Украине и невероятно красивая женщина с роскошными формами, сообщает Clutch.

В свои 41 год, мать двоих детей обладает идеальной фигурой и является примером для многих женщин. После развода Марина ведет активную деятельность в Сети и часто делится с поклонниками фотографиями из личной жизни.

Так, на днях Марина Боржемская наглядно продемонстрировала свою роскошную фигуру и опубликовала снимки в стильном черном купальнике, которые были сделаны во время отдыха.

Марина Боржемская

Марина показала фото и в ярком бикини с оригинальным пляжным халатом.