В ЕИБ озвучили сумму, которую Украина получит на развитие инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития громад и территорий подписали грантовое соглашение на сумму 7 млн евро, которые будут направлены на подготовку и внедрение Программы восстановления в Украине, сообщает УНИАН.

За счет данной программы будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне.

"Речь идет о восстановлении социальной инфраструктуры, улучшении коммунальных услуг, ремонте поврежденных административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (включая больницы, школы, детские сады, спортивные объекты)" , - сказано в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что реализация проектов в рамках программы принесет пользу для более 13 миллионов жителей Украины, а также простимулирует региональное развитие и быстрый экономический рост в государстве.

В министерстве добавили, что грант предоставляется в рамках Инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).