Уже 6 областей почти соответствуют "зеленой" зоне карантина

В Украине уже шесть регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. В этот список добавилась Одесская область. Об этом, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, сообщает РБК-Украина.

Так, в Одесской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,9%.

Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствует Винницкая область – 4,4%. Еще четыре региона соответствуют этой зоне по проценту от эпидемического порога – Киев (34,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

Отметим, все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина – нигде не превышен ни один показатель по COVID-19.

Вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.