Украинская певица MamaRika сообщила о беременности

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, актер и комик Сергей Середа ожидают ребенка. Пара станет родителями впервые, сообщает Обозреватель.

Радостной новостью поделилась сама артистка на личной странице в Instagram. Она опубликовала фото, на котором позировала с округлившимся животом в объятиях мужа.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой" , – написала певица.

Анастасия Кочетова и Сергей Середа ожидают первенца. Источник: Instagram mamarika_official

Поклонники в комментариях к публикации начали активно поздравлять пару с ожиданием первенца. Юзеры отметили, что очень рады за Анастасию и Сергея.