Украинская певица MamaRika сообщила о беременности
Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, актер и комик Сергей Середа ожидают ребенка. Пара станет родителями впервые, сообщает Обозреватель.
Радостной новостью поделилась сама артистка на личной странице в Instagram. Она опубликовала фото, на котором позировала с округлившимся животом в объятиях мужа.
"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой", – написала певица.
Поклонники в комментариях к публикации начали активно поздравлять пару с ожиданием первенца. Юзеры отметили, что очень рады за Анастасию и Сергея.