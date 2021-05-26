В России создают легкий истребитель пятого поколения

Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал источник в авиастроительной отрасли, сообщает РИА Новости.

"При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения", — сообщил он .

До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.

По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.

"Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства .

Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.

Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.