В Минрегионе пообещали снизить стоимость коммуналки

В Минрегионе пообещали снизить стоимость коммуналки

Министерство развития общин и территорий презентовало законопроект "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий". ﻿По словам главы министерства Алексея Чернышова, главная цель законопроекта – улучшить регулирование в сфере энергоэффективности, сообщает UBR.

"В частности, масштабная термомодернизация направления будет влиять на размер платежки. Это важно. Ведь благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит значительная экономия энергоресурсов", – отметил министр.

Чернышов добавил, что комплексное развитие сферы энергоэффективности является одним из двигателей экономического роста страны.

Представленным законопроектом, в частности, предусмотрено внесение изменений в Законы Украины "Об энергетической эффективности зданий", "О Фонде энергоэффективности" и некоторые другие законы, направленные на:

  • адаптацию механизма предоставления государственной поддержки к потребностям совладельцев жилых зданий;
  • создание возможности для постепенной реализации проектов глубокой термомодернизации (с использованием четких критериев результатов в части показателей энергетической эффективности);
  • введение системного подхода в формировании и реализации политики по повышению энергоэффективности зданий в Украине;
  • широкомасштабное внедрение эффективных инструментов по сокращению потребления энергии в общественных зданиях;
  • создание источника данных о количестве, характеристиках и объемах потребления зданий в Украине.

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