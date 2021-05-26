В Минрегионе пообещали снизить стоимость коммуналки

Министерство развития общин и территорий презентовало законопроект "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий". ﻿По словам главы министерства Алексея Чернышова, главная цель законопроекта – улучшить регулирование в сфере энергоэффективности, сообщает UBR.

"В частности, масштабная термомодернизация направления будет влиять на размер платежки. Это важно. Ведь благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит значительная экономия энергоресурсов", – отметил министр.

Чернышов добавил, что комплексное развитие сферы энергоэффективности является одним из двигателей экономического роста страны.

Представленным законопроектом, в частности, предусмотрено внесение изменений в Законы Украины "Об энергетической эффективности зданий", "О Фонде энергоэффективности" и некоторые другие законы, направленные на: