В Минрегионе пообещали снизить стоимость коммуналки

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Министерство развития общин и территорий презентовало законопроект "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий". По словам главы министерства Алексея Чернышова, главная цель законопроекта – улучшить регулирование в сфере энергоэффективности, сообщает UBR.
"В частности, масштабная термомодернизация направления будет влиять на размер платежки. Это важно. Ведь благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит значительная экономия энергоресурсов", – отметил министр.
Чернышов добавил, что комплексное развитие сферы энергоэффективности является одним из двигателей экономического роста страны.
Представленным законопроектом, в частности, предусмотрено внесение изменений в Законы Украины "Об энергетической эффективности зданий", "О Фонде энергоэффективности" и некоторые другие законы, направленные на:
- адаптацию механизма предоставления государственной поддержки к потребностям совладельцев жилых зданий;
- создание возможности для постепенной реализации проектов глубокой термомодернизации (с использованием четких критериев результатов в части показателей энергетической эффективности);
- введение системного подхода в формировании и реализации политики по повышению энергоэффективности зданий в Украине;
- широкомасштабное внедрение эффективных инструментов по сокращению потребления энергии в общественных зданиях;
- создание источника данных о количестве, характеристиках и объемах потребления зданий в Украине.