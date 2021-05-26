Минздрав сообщил, для кого предназначена прибывшая партия Pfizer

117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которые прилетели сегодня в Украину, используют для педагогов и иностранных дипломатов, сообщает Деловая столица.

Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международную агентство Crown Agents.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки работников сферы образования, лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности и представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.