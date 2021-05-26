В США и Европе призвали не признавать результаты выборов в Сирии

Министры иностранных дел США и четырех стран Европы назвали выборы, которые 26 мая проходят в Сирии, "ни свободными, ни честными" и призвали мировое сообщество не признавать их результаты, сообщает Deutsche Welle.

Главы МИД Великобритании, Италии, Германии, США и Франции в совместном заявлении остро раскритиковали президентские выборы, которые в среду, 26 мая, происходят в Сирии. Документ с подписью министров обнародован накануне.

В нем главы внешнеполитических ведомств пяти западных стран назвали выборы в Сирии "ни свободными, ни честными". Согласно тексту заявления, проведение "мошеннического" голосования в эту среду противоречит резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и не приведет к политическому единению в стране.

Требование выборов под наблюдением ООН

В своем заявлении главы МИД пяти стран также призвали международное сообщество не признавать результаты этих выборов. Это голосование является попыткой придать легитимность режима действующего главы Сирии Башара Асада, не прекращая при этом "серьезных нарушений прав человека" но не демонстрируя воли к политическому решению конфликта в стране, говорится в документе.

Свободные и честные выборы, заявляют министры, должны состояться под наблюдением ООН, быть максимально прозрачными и разрешить голосование всем сирийцам, включая тех, кто был вынужден покинуть страну.

Выборы на подконтрольной Асаду территории

По итогам голосования ожидается, что Асад, который находится у власти с 2000 года, получит подавляющее большинство голосов в свою поддержку.

Он контролирует около двух третей территории страны, в которой уже более десяти лет идет гражданская война. При этом выборы будут проходить только в контролируемых Дамаском регионах. Оба соперника Асада считаются "техническими" кандидатами без реальных шансов на победу. В оппозиции эти выборы называют "фарсом".