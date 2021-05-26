Немецкая компания BMW презентовала новую спортивную модель – M4 Competition Convertible с полным приводом xDrive. Автомобиль расширяет линейку "заряженных" версий от подразделения М, сообщает Обозреватель.

BMW M4 Competition Cabrio xDrive получил в свое распоряжение форсированный битурбомотор 3.0 (510 л.с., 650 Нм), который работает с 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом M xDrive.

BMW M4 Competition Convertible предлагается исключительно в полноприводном исполнении. Источник: press.bmwgroup.com

В отличие от родственных седана и купе для "заряженного" кабриолета будет доступна исключительно полноприводная трансмиссия M xDrive с активным дифференциалом Active M Differential. Водитель может самостоятельно выбрать один из трех режимов работы системы: 4WD, 4WD Sport и 2WD. В последнем случае привод осуществляется на задние колеса.

Для новинки подготовили эксклюзивные цвета и материалы отделки. Источник: press.bmwgroup.com

По сравнению с купе открытая версия немного тяжелее – 1920 кг (+145 кг). Для обеспечения безопасности и стабильности на дороге днище кабриолета усилено дополнительными распорками. В качестве опции можно заказать пакет M Race Track, который включает облегченные кресла с углепластиковым каркасом, карбоно-керамические тормоза и кованые колесные диски. Все это позволяет "скинуть" 25 кг.

Салон BMW M4 Competition Convertible. Источник: press.bmwgroup.com

Новинка способна разгоняться до первой "сотни" за 3,7 секунды, а максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч. С опционным пакетом M Driver’s электронный "ошейник" распустят до 280 км/ч.

BMW M4 Competition Convertible разгоняться до первой "сотни" за 3,7 секунды. Источник: press.bmwgroup.com

Производство BMW M4 Competition Convertible стартует в июле нынешнего года. Стоимость в Германии с учетом местных налогов – от 98500 евро.