Многие люди не представляют свой завтрак без овсянки, ведь эта каша является источником клетчатки и сложных углеводов, а также в ее составе много полезных веществ. Но несмотря на это овсянка может навредить здоровью, сообщает Комментарии.

Американский диетолог Роксолана Эсани рассказала, что эта любимая многими каша может усугубить проблемы со здоровьем тем, у которого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, синдром раздраженного кишечника. Она состоит из большого количества растительных волокон, которые могут спровоцировать вздутие живота, часто сопровождающееся чувством распирания, переполненности, а также болевыми ощущениями.

Но овсяная каша может быть не полезна и для здоровых людей, если ее неправильно приготовить. Каша с молоком будет содержать насыщенные жиры, а различные топинги (мед, сироп, варенье) делают блюдо более калорийный, а это плохо отразится на вашей талии и может спровоцировать другие проблемы со здоровьем.

А вот от каш быстрого приготовления и вовсе необходимо отказаться, потому что по словам диетолога, в них нет никакой пользы. Такие каши содержат много сахара и других добавок, негативно влияющих на организм.

Плюс ко всему, эксперт советует делать завтрак максимально разнообразным. К овсянке можно добавить свежих фруктов, которые являются источником витаминов и полезных веществ.