У Порошенко объяснили, почему политика нельзя считать олигархом

Упоминание фамилии Петра Порошенко в перечне украинских олигархов является следствием личной неприязни к нему со стороны действующего президента Владимира Зеленского. Так считают в пресс-службе пятого президента, а ныне главы "Европейской солидарности, сообщает Радио Свобода.

"Очевидно, с точки зрения Зеленского, олигархами являются те, кто не нравится ему лично и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский ищет любые зацепки, чтобы избавиться Порошенко как лидера самой мощной проевропейской оппозиционной партии и наложить запрет на его политическую деятельность. Все усилия Офиса президента создать образ Порошенко как олигарха – безосновательны и вызваны лишь желанием Зеленского избавиться от оппозиции и построить в стране авторитарный режим", – пояснили в пресс-службе Порошенко.

По словам спикеров Порошенко, он является "первым и пока единственным украинским политиком, который свой бизнес передал в управление всемирно известной компании с безупречной репутацией", а его бизнес-активы удерживают лидерские позиции на рынке "благодаря успешному менеджменту и высококачественной продукции".

"До начала политической деятельности Порошенко достиг определенных вершин в бизнесе, но ни один из его активов не был получен путем приватизации. Компании, созданные Порошенко, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков. Они не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не совершали и не осуществляют теневого политического влияния", – отметили спикеры лидера "Европейской солидарности".

Законодательную инициативу Зеленского о лишении олигархов влияния у Порошенко расценивают как "прямую угрозу для основ европейской демократии в Украине".

"Заявления Зеленского прямо свидетельствуют: из всех активов его больше интересуют медийные. Зеленский хочет изменений в структуре медиаактивов, что позволит их поставить под его тотальный личный контроль, как у Лукашенко или Путина. Кстати, Путин построение диктатуры в России начал с "борьбы с олигархами" и взятия под государственный контроль всех телеканалов", – утверждают в пресс-службе лидера "Европейской солидарности".

При этом у Порошенко подчеркивают важность уменьшения влияния крупного бизнеса на принятие бюджетных и политических решений и предлагают это делать через системные изменения антимонопольного и антикоррупционного законодательства.

Кроме того, спикеры Порошенко отмечают, что именно при его президентстве ряд украинских олигархов частично потеряли свое влияние.

"Фирташ потерял газовые контракты с Россией. Ахметов был вынужден вернуть "Укртелеком". А банк Коломойского (на мошеннические схемы которого смотрели сквозь пальцы все предыдущие президенты, начиная с Кравчука) был национализирован, чем спасены деньги десятков миллионов клиентов. Чтобы отомстить, Коломойский и запустил политический проект "Слуга народа", Зеленский стал президентом именно на деньги олигарха Коломойского, украденные у вкладчиков "ПриватБанка", которые выводились в том числе и на оффшорные счета "95 квартала", – отметили спикеры лидера "Европейской солидарности".

По состоянию на 2021 состояние Порошенко оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что делает его седьмым в украинском списке Forbes.

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