Клубника: как определить нитраты

Ученые обнаружили, что клубника активизирует в нашем организме белок Nrf2, увеличивающий содержание антиоксидантов в крови: они защищают организм от разрушительного воздействия вреднейших для здоровья свободных радикалов. Ягоды также содержат физетин, прекрасно стимулирующий работу мозга. Но как быть с нитратами, сообщает Новое время.

В самом начале сезона есть риск, что в ягодах много нитратов — об этом может сигнализировать их темный цвет. «Здоровая» ягода ярко-красного оттенка, с зеленым свежим хвостиком.

Если в районе хвостика ягода зеленая или слишком светлая — ее рост искусственно стимулировали с помощью химии. Чем слабее запах, тем выше вероятность наличия нитратов. Кстати, следы ягодного сока на упаковке — нормально, а вот если она абсолютно сухая, это должно насторожить.

Лучший способ обезопасить себя от нежелательных компонентов в зелени, ягодах, овощах и фруктах — приобрести нитратомер. Прибор легкий и компактный, так что его можно носить с собой и использовать на рынке или в супермаркете.

Классический способ избавиться от нитратов — опустить ягоды на 1−2 часа в немного подсоленную прохладную воду. Обычно нитраты скапливаются у хвостика плода поэтому, если есть сильные сомнения по поводу качества, четверть ягоды можно просто отрезать.