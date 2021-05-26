В штабе Тихановской объявили о подготовке к новой волне протестов

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление, штаб экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", – говорится в опубликованном в среду сообщении Телеграм-канала Тихановской.

Как указали авторы, оппозиция едина "в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте" .

"Режим на грани тотальной изоляции – как никогда прежде. ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам", – говорится в сообщении.