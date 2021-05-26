В Беларуси журналистке угрожают арестом ее родственников
Режим Александра Лукашенко угрожает журналистке канала Белсат Арине Малиновской арестом ее родственников, чтобы заставить ее вернуться в Беларусь, сообщает Новое время.
С ведущей программы "Честно говоря" связался следователь, который потребовал, чтобы она прибыла в РОВД.
Звонок был с номера мужа ее сестры Валентина, которого увезли из дома вместе с находившимся у него другом. При этом Малиновскую предупредили, что намерены также задержать ее бабушку и дедушку.
После этого ей позвонил уже сам Валентин, который сказал, что "все серьезно" и его "увозят".
По словам мужчины, у него спрашивают, когда она сможет приехать и заявляют, что
"не отцепятся ни от нас, ни от родителей, ни от семьи".
"Против Арины, говорит Валентин, якобы хотят только провести проверку по административному делу — материал ему показали следователи. Почему его везут в Окрестино, он не знает и не хочет спрашивать", — рассказали коллеги ведущей.