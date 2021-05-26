Польша выразила опасения относительно "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что газопровод "Северный поток-2" станет "инструментом шантажа" со стороны Российской Федерации. Он надеется, что позиция США позволит остановить строительство газопровода, сообщает РБК-Украина.

Об этом Моравецкий заявил по итогам саммита Совета Европы о взаимоотношениях между Евросоюзом и Россией, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Он отметил, что дискуссия относительно угроз со стороны РФ будет продолжена на июньском саммите ЕС.