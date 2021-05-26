В Украине раскупают билеты на автобусы в Беларусь

Запрет авиасообщения с Беларусью спровоцировал в Киеве ажиотаж на покупку автобусных билетов, сообщает Андрей Павловский.

С 0:00 26 мая действует запрет на перелеты в северную страну, что повысило спрос на автоперевозки. Билеты на сегодняшние автобусные рейсы из Киева в Минск или в обратном направлении уже раскуплены. Немного осталось на завтрашние и послезавтрашние рейсы, и относительно большой запас билетов – на 29 мая.

Как рассказали в колл-центре одного из крупнейших национальных перевозчиков, если обычно в Беларусь осуществляются три рейса в неделю, то с 28 мая автобусы будут курсировать ежедневно.

Скриншот: Infobus