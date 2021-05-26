Штрафа за "евробляху" не избежать даже при сдаче на запчасти

В Украине не избежать штрафа за не растаможку автомобиля на европейских номерах, даже если сдать его на запчасти. Сделав это, после 15 ноября 2021 года, когда закончится срок на растаможку, все равно назначат административное взыскание в размере 170 000 гривен, сообщает Обозреватель.

Штрафа нельзя будет избежать, даже если владелец "евробляхи" не лично ввозил авто, но при этом покупал страховку на машину. Об этом информирует организация "Авто Евро Сила"﻿ на своей странице в Facebook.

"Первое, что нужно знать, это таможенный режим. Если авто ввозили лично вы в таможенном режиме транзит, или временный ввоз (консульский учет) – сдав "евробляху" на разборку вы, с 15.11.21 года получите таможенный штраф 170 тыс. грн", – сообщили в "Авто Евро Сила" .

Даже если не вы ввозили авто, но покупали страховку на автомобиль, то информация из страховой компании о вашей эксплуатации автомобиля передана в таможенные органы. Поэтому, после окончания срока на растаможку – 15 ноября 2021 года, таможня может вызвать вас для уточнения информации, с какой целью вы покупали страховку, и может составить протокол на 170 тыс. грн.

Кроме того, если вы на машине с европейскими номерами имели полицейские штрафы, или были в ДТП, информация о вас, как человеке, который эксплуатировал такой автомобиль, полицией была передана на таможню. Поэтому в случае не растаможки автомобиля, или не вывоза до 15 ноября, таможня выпишет штраф в размере 170 тыс. грн.