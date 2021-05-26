10 способов помочь ребёнку справиться со стрессом

По словам специалистов, итоговые экзамены вызывают сильнейший стресс у детей, которые относятся к ним особенно ответственно, у детей-перфекционистов. Поэтому перед сдачей им необходима психологическая подготовка. Какие основные советы специалистов, сообщает Life.

Физические нагрузки

Эмоциональные нагрузки должны компенсироваться нагрузками физическими. Посещайте с ребёнком бассейн, катайтесь на велосипеде или занимайтесь другими видами спорта. Как известно, физические нагрузки способствуют выработке "гормона счастья", который помогает справиться со стрессом.

Режим

Особенно важно соблюдение режима сна, питания. Это придаёт ребёнку ощущение стабильности, спокойствия и помогает чувствовать себя более уверенно в стрессовых ситуациях.

Дыхание

Один из самых простых способов быстро справиться со стрессом — дыхательная гимнастика. Замедлите частоту дыхания до шести-семи вдохов в минуту, то есть на один раз должно уйти примерно 15 секунд.

Пространство

Создайте для ребёнка место, которое ассоциировалось бы у него с покоем и умиротворением. Это может быть как помещение в доме, так и на улице — парки, водоёмы, горы. Касается это не только природных объектов, но и, например, магазина игрушек или музея. Когда такое пространство найдено, побудьте с ребёнком несколько минут в тишине.

Смартфон

Да, как ни странно, но и этот предмет может помочь побороть стресс. Создайте для ребёнка папку с фотографиями, которые вызывают у него приятные эмоции, улыбку, пробуждают фантазию и дарят позитивные воспоминания.

Таппинг

Это техника, которая помогает успокоиться, подобно дыхательной гимнастике. Выглядит она так: необходимо медленно и с определённым ритмом постукивать себя поочерёдно левой и правой рукой либо по бедрам, либо по плечу, скрещивая при этом руки на груди. Но делать это нужно попеременно. Такое простое отвлечение внимания поможет снять напряжение.

Ящик-антистресс

Соберите с ребёнком такую коробку, в которой лежали бы его любимые вещи: игрушки, наклейки, модельки автомобилей, книги и прочее. То есть всё то, что дарит ребёнку положительные эмоции

Музыка

Вероятно, у вашего ребёнка есть любимая музыка, которая вызывает у него позитивные эмоции. Предложите ему составить специальный плейлист для расслабления. Причём музыка необязательно должна быть спокойной и размеренной, это может быть и рок. Главное, чтобы поднималось настроение у ребёнка.

Лимон

По словам учёных, лимоны творят чудеса. Запах лимона или цедры нормализует сердцебиение и давление.

Головоломки

Когда ребёнок нервничает и волнуется, его нужно чем-то отвлечь. Здесь и помогут логические задачи, ребусы и другие головоломки﻿.