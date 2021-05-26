Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов покинул Белгородскую колонию, в которую отправился отбывать наказание. Сейчас он находится в Москве под домашним арестом, сообщает Телеграф.

Причиной, из-за которой актера перевезли в российскую столицу - дело о наркотиках. После аварии выяснилось, что Ефремов был под наркотическим воздействием, поэтому параллельно с делом о ДТП было возбуждено уголовное дело о наркотиках. Михаил Ефремов по делу проходит как свидетель.

Стоит отметить, что пока идут следственные действия, актеру разрешили побыть дома в столице и даже разрешили прогулки в радиусе километра.

Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смягчил его до семи с половиной лет.