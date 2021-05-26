Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет Ryanair

Борт самолета Ryanair, после поступления сообщения о минировании, не приняли аэропорты Вильнюса, Варшавы, Киева и Львова. Но согласился принят аэропорт Минска.﻿ Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в среду, 26 мая, сообщает Страна.ua.

"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" , - спросил президент республики.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair выполнял рейс из Афин в Вильнюс, после того, как поступило сообщение о минировании, он совершил посадку в Минске. Взрывчатых устройств на борту не нашли. Однако в самолете находился бывший главный редактор телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич вместе со своей подругой, их обоих задержали. Девушка Протасевича - София Сапеге, гражданка РФ. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Инцидент вызвал резонанс среди других стран. Ряд стран, в том числе и Украина, ограничили авиасообщение с Беларусью.