ГФС пришла с обысками в Черкасский горсовет

Государственная фискальная служба проводит обыски в Черкасском городском совете по факту уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества, ссылаясь на ﻿Facebook-страницу ведомства, сообщает Деловая столица.

"Сотрудники ГСУ ФГ ГФС Украины и сотрудники ГУ ГФС в Черкасской области, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, разоблачили противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества", — указывают в ГФС .

Фискалы отметили, что с начала 2017 года по настоящее время должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий "с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действующие по предварительному сговору, вопреки интересам местной громады, совершили противоправные действия".

"Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности, что повлекло тяжкие последствия в виде недополучения доходов общего фонда городского бюджета на сумму около 35 млн грн", — говорится в сообщении.

Сейчас, пишут налоговики, продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Ранее сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в городском совете Кривого Рога.