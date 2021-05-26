Стилист назвала модные наряды на выпускной 2021

В 2021 году для выпускниц в тренде будут простые, но при этом женственные и элегантные наряды. Так, на пике популярности – эффектные платья мини, миди с изюминкой и пышные, сообщает Обозреватель.

Также красиво смотреться на школьном вечере будут стильные костюмы, состоящие из брюк или топов с юбками. Об этом рассказала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram.

Простое платье

Если вы хотите, чтобы ваш выпускной образ оставался актуальным сквозь года, выбирайте простое, но элегантное платье без лишних деталей. Кроме того, не бойтесь черного и белого цветов. В них вы будете выглядеть очень эффектно. Но если они вам не нравятся, то выберите другой красивый оттенок.

Выбирайте простое, но элегантное платье без лишних деталей. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Не бойтесь черного и белого цветов. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Платье мини

Если у вас красивые ноги, то почему не показать их? При этом не открывайте слишком верх. Например, это могут быть пышные рукава-буфы или платье на одно плечо.

Если у вас красивые ноги, то почему не показать их. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Платье миди с изюмом

Обрамите изящный силуэт, надев платье по фигуре. При этом учтите, что ткань должна быть достаточно плотной, а интересная деталь в крое приветствуется.

Обрамите изящный силуэт, надев платье по фигуре. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Платье принцессы

Никто не может запретить вам надеть на выпускной пышное платье. Чтобы не выглядеть как из начала 2000-х, постарайтесь сделать образ легким.

Никто не может запретить вам надеть на выпускной пышное платье. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Костюм

Если вы подходите к выбору выпускного наряда рационально, то отдайте предпочтение хорошему костюму, который пригодится и после мероприятия.

Если вы подходите к выбору выпускного наряда рационально, то отдайте предпочтение хорошему костюму. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

Топ и юбка/брюки

Это еще одно решение для тех, кто думает наперед. Найдите стильные красивые верх и низ, которые сможете носить отдельно и после праздника.