Стилист назвала модные наряды на выпускной 2021

Стилист назвала модные наряды на выпускной 2021

В 2021 году для выпускниц в тренде будут простые, но при этом женственные и элегантные наряды. Так, на пике популярности – эффектные платья мини, миди с изюминкой и пышные, сообщает Обозреватель.

Также красиво смотреться на школьном вечере будут стильные костюмы, состоящие из брюк или топов с юбками. Об этом рассказала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram.

  • Простое платье

Если вы хотите, чтобы ваш выпускной образ оставался актуальным сквозь года, выбирайте простое, но элегантное платье без лишних деталей. Кроме того, не бойтесь черного и белого цветов. В них вы будете выглядеть очень эффектно. Но если они вам не нравятся, то выберите другой красивый оттенок.

Выбирайте простое, но элегантное платье без лишних деталей
Выбирайте простое, но элегантное платье без лишних деталей. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
Не бойтесь черного и белого цветов
Не бойтесь черного и белого цветов. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
  • Платье мини

Если у вас красивые ноги, то почему не показать их? При этом не открывайте слишком верх. Например, это могут быть пышные рукава-буфы или платье на одно плечо.

Если у вас красивые ноги, то почему не показать их
Если у вас красивые ноги, то почему не показать их. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
  • Платье миди с изюмом

Обрамите изящный силуэт, надев платье по фигуре. При этом учтите, что ткань должна быть достаточно плотной, а интересная деталь в крое приветствуется.

Обрамите изящный силуэт, надев платье по фигуре
Обрамите изящный силуэт, надев платье по фигуре. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
  • Платье принцессы

Никто не может запретить вам надеть на выпускной пышное платье. Чтобы не выглядеть как из начала 2000-х, постарайтесь сделать образ легким.

Никто не может запретить вам надеть на выпускной пышное платье
Никто не может запретить вам надеть на выпускной пышное платье. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
  • Костюм

Если вы подходите к выбору выпускного наряда рационально, то отдайте предпочтение хорошему костюму, который пригодится и после мероприятия.

Если вы подходите к выбору выпускного наряда рационально, то отдайте предпочтение хорошему костюму
Если вы подходите к выбору выпускного наряда рационально, то отдайте предпочтение хорошему костюму. Источник: Instagram/Екатерина Полякова
  • Топ и юбка/брюки

Это еще одно решение для тех, кто думает наперед. Найдите стильные красивые верх и низ, которые сможете носить отдельно и после праздника.

Это еще одно решение для тех, кто думает наперед
Это еще одно решение для тех, кто думает наперед. Источник: Instagram/Екатерина Полякова

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