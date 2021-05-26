4 знака Зодиака, которые принимают все слишком близко к сердцу

Некоторые люди просто слишком серьезно к себе относятся. Они не умеют шутить над собой и воспринимают все как личную обиду, сообщает Клубер.

Эти люди не верят, что сказанное вслух не всегда нужно воспринимать буквально, и часто портят окружающим настроение.

С точки зрения астрологии следующие 4 знака Зодиака принимают все слишком близко к сердцу:

Близнецы

Все Близнецы — выскочки. Они верят в свое превосходство и превосходство своих идей. И когда кто-то разрушает их идиллию своей критикой, они просто не принимают ее и начинают дуться или хмуриться.

Дева

Девы думают, что являются центром Вселенной. Им кажется, что все вокруг говорят только о них. Если вы попытаетесь спустить их с небес на землю, они пошлют вас подальше и вернутся к своим нарциссическим убеждениям.

Весы

Поскольку Весы считают себя благословением для этого мира, им сложно поверить, что людям может что-то в них не нравиться или что в их компании кому-то может быть невесело. Если рядом с Весами кто-то ворчит, они думают, что это как-то связано с ними.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, склонны к проявлению чрезмерной чувствительности и эмоциональности. Они искренне верят, что мир крутится вокруг них. К примеру, если вы пожалуетесь им на жаркую погоду, Рыбы подумают, что вам надоела их компания и что они вызывают у вас раздражение.