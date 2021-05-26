Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку из кабачков
Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным способом, как можно разнообразить свой рацион, если вы любите кабачки, сообщает Телеграф.
На своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала рецепт вкусной запеканки из кабачков с помидорами.
Ингредиенты:
- Кабачки 800 г⠀
- Помидоры 1 шт⠀
- Яйца 2 шт⠀
- Соль по вкусу⠀
- Твёрдый сыр 120 г⠀
- Пшеничная мука 120 г⠀
- Растительное масло 1 ч.л ⠀
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите. Если у кабачков кожица грубая, очистите ее. У молодых плодов кожица нежная, ее можно не срезать. Натрите кабачки на крупной терке. Кабачковую массу отожмите от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавьте к кабачкам яйца, хорошо перемешайте.⠀
- Измельчите сыр.
- Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массе, посолите, перемешайте. При добавлении соли обязательно учитывайте вкус сыра, чтобы готовое блюдо не получилось пересоленным. Просейте в полученную массу муку, хорошо перемешайте. Должна получится вязкая, густоватая масса.⠀
- Нарежьте помидор круглыми ломтиками. Выложите их поверх кабачкового слоя. Сверху посыпьте запеканку равномерно оставшимся сыром.⠀
- Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. ⠀