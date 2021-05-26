Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку из кабачков

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным способом, как можно разнообразить свой рацион, если вы любите кабачки, сообщает Телеграф.

На своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала рецепт вкусной запеканки из кабачков с помидорами.

Ингредиенты:

Кабачки 800 г⁣⁣⠀

Помидоры 1 шт⁣⁣⠀

Яйца 2 шт⁣⁣⠀

Соль по вкусу⁣⁣⠀

Твёрдый сыр 120 г⁣⁣⠀

Пшеничная мука 120 г⁣⁣⠀

Растительное масло 1 ч.л ⁣⁣⠀

Приготовление: