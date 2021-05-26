Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку из кабачков

Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку из кабачков

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным способом, как можно разнообразить свой рацион, если вы любите кабачки, сообщает Телеграф.

На своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала рецепт вкусной запеканки из кабачков с помидорами.

Ингредиенты:

  • Кабачки 800 г⁣⁣⠀
  • Помидоры 1 шт⁣⁣⠀
  • Яйца 2 шт⁣⁣⠀
  • Соль по вкусу⁣⁣⠀
  • Твёрдый сыр 120 г⁣⁣⠀
  • Пшеничная мука 120 г⁣⁣⠀
  • Растительное масло 1 ч.л ⁣⁣⠀

Приготовление:

  • Кабачки помойте, обсушите. Если у кабачков кожица грубая, очистите ее. У молодых плодов кожица нежная, ее можно не срезать. Натрите кабачки на крупной терке.⁣⁣ ⁣⁣Кабачковую массу отожмите от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавьте к кабачкам яйца, хорошо перемешайте.⁣⁣⠀
  • ⁣Измельчите сыр.⁣⁣
  • ⁣⁣Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массе, посолите, перемешайте. При добавлении соли обязательно учитывайте вкус сыра, чтобы готовое блюдо не получилось пересоленным. ⁣⁣Просейте в полученную массу муку, хорошо перемешайте. Должна получится вязкая, густоватая масса.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣Нарежьте помидор круглыми ломтиками. Выложите их поверх кабачкового слоя.⁣⁣ Сверху посыпьте запеканку равномерно оставшимся сыром.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. ⁣⁣⠀

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