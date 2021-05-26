Срочные "нормандские" переговоры по Донбассу состоятся онлайн
Сегодня в режиме видеоконференции политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" обсудят прекращение огня на Донбассе и обмен пленными. Информацию подтвердил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает Сегодня.
Со стороны Украины участие в переговорах примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Последний раз лидеры стран "Нормандской четверки" встречалась в декабре 2019-го.
Недавно Андрей Ермак срочно созвал "нормандскую" встречу. В ТКГ рассказывали, что Киев хочет немедленно обсудить:
- возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на фронте;
- разблокирование переговоров по Донбассу;
- организацию новой встречи лидеров "нормандского формата" (потому что не реализуются многие решения Парижского саммита 2019 года).
Предыдущая встреча советников "четверки" прошла 19 апреля, где говорили о механизмах реагирования на обстрелы и про новый мирный план – т. н. кластеры.