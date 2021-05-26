Срочные "нормандские" переговоры по Донбассу состоятся онлайн

Сегодня в режиме видеоконференции политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" обсудят прекращение огня на Донбассе и обмен пленными. Информацию подтвердил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает Сегодня.

Со стороны Украины участие в переговорах примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Последний раз лидеры стран "Нормандской четверки" встречалась в декабре 2019-го.

Видео: Сегодня

Недавно Андрей Ермак срочно созвал "нормандскую" встречу. В ТКГ рассказывали, что Киев хочет немедленно обсудить:

возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на фронте;

разблокирование переговоров по Донбассу;

организацию новой встречи лидеров "нормандского формата" (потому что не реализуются многие решения Парижского саммита 2019 года).

Предыдущая встреча советников "четверки" прошла 19 апреля, где говорили о механизмах реагирования на обстрелы и про новый мирный план – т. н. кластеры.