В Казахстане вандалы разрисовали космический корабль

На крупнейший в мире космодром Байконур, что в Казахстане, проникли вандалы. Они нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле "Буран".

Об этом сообщают Вести.

На корабле видны надписи: "Юра, мы приехали" и "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".

Вандал, разрисовавший "Буран", сравнил себя с Гагариным:

Советский космический корабль "Буран" разрабатывало НПО "Молния" в 1980-е годы в рамках программы "Энергия – Буран".

Предполагалось, что "Буран" сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа.

Первый и единственный полет "Буран" совершил в ноябре 1988 года. В 1993 году программу "Энергия – Буран" официально закрыли.