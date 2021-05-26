В Казахстане вандалы разрисовали космический корабль
На крупнейший в мире космодром Байконур, что в Казахстане, проникли вандалы. Они нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле "Буран".
Об этом сообщают Вести.
На корабле видны надписи:
"Юра, мы приехали" и
"Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".
Вандал, разрисовавший "Буран", сравнил себя с Гагариным:
Советский космический корабль "Буран" разрабатывало НПО "Молния" в 1980-е годы в рамках программы "Энергия – Буран".
Предполагалось, что "Буран" сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа.
Первый и единственный полет "Буран" совершил в ноябре 1988 года. В 1993 году программу "Энергия – Буран" официально закрыли.