Комиссия с Трухановым в Одессе хочет внести электросамокаты в ПДД

Из-за участившихся в Одессе случаев травм молодежи в результате падения или столкновения электросамокатов на заседании горкомиссии ТЭБ и ЧС приняли решение обратиться в ВР для срочного решения вопроса их использования и внесения электросамокатов в ПДД. ﻿Об этом заявил мер города Геннадий Труханов, сообщает Телеграф.

По его словам, несовершеннолетние дети "должны пользоваться электросамокатом только под присмотром родителей" .

Он также планирует временно ввести запрет компаниям, которые занимаются прокатом самокатов, на хаотичное размещение электросамокатов на период, пока службы города не разработают схему зонирования, где обозначат места стоянки самокатов, а также режим их использования и разрешенную скорость движения для каждой зоны.