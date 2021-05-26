Южную исправительную колонию в Одессе выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион бывшую одесскую колонию.

Как сообщила пресс-служба Фонда в Facebook, объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52, 47 тыс. кв.м., расположенных на земельном участке 5,98 га.

Приватизационный аукцион назначен на 25 июня, стартовая цена составляет 223,25 млн грн.

Учреждение не работает с июня 2019 года, однако на содержание территории государство ежегодно тратит более 18 млн грн.