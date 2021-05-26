ЕС утвердит очередной пакет санкций против Лукашенко
Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне, сообщает Европейская правда.
"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", - написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - добавил журналист.
Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.
Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.
Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.