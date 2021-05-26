ЕС утвердит очередной пакет санкций против Лукашенко

Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне, сообщает Европейская правда.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair" , - написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе" , - добавил журналист.

Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.