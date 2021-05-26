Начальницу отдела в Родовид Банке подозревают в краже 450 тыс. грн

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнице отдела денежного обращения и кассовых операций АО "Родовид Банк" по факту присвоения денежных средств банковского учреждения. Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает UBR.

Согласно сообщению, кражу из хранилища банка на 450 тыс. грн совершила руководитель отдела АО "Родовид Банк" в феврале 2020 года.

Отмечается, что, имея доступ к денежным средствам, которые сохранялись в хранилище банка, злоумышленница беспрепятственно проникла в него и без каких-либо законных оснований изъяла оттуда 450 тыс. грн, которые присвоила и получила возможность распорядиться по своему усмотрению.