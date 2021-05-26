В Харькове засветился культовый японский спорткар 70-х

В Харькове заметили купе Nissan Datsun 280Z. Этот автомобиль является одним из самых известных японских спорткаров 70-х и в Украине всего несколько таких моделей, сообщает Обозреватель.

Nissan/Datsun 280Z представили в 1975 году. Он был обновлением моделей 240Z и 260Z, которые выпускались с 1969 года. 240Z была разработана командой под руководством главы Nissan's Sports Car Styling Studio Ёсихико Мацуо.

Все модели имели независимую подвеску МакФерсон, которую позаимствовали из Datsun Laurel C30, и задние стойки Чепмен. Передние тормоза были дисковыми, а задние – барабанные.

Главное отличие 280Z – это инжекторный 2,8-литровый шестицилиндровый двигатель, который выдает 170 л.с. С ним он разгонялся до "сотни" за почти 9 секунд, а максимальная скорость составляла 205 км/ч.

Для 70-х спорткар имел очень хорошую управляемость и был не очень дорогим. Он был достаточно популярен и его выпустили в более 150 000 экземплярах.

Автомобиль, который заметили в Харькове, отличается еще и тюнингом в стиле тех лет. Он получил новый передний бампер и расширители арок.