Регулятор упростил переход небытовых потребителей газа к новым поставщикам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в Правила поставки природного газа. Вводятся более гибкие механизмы смены поставщика природного газа для потребителей, не являющихся бытовыми, сообщает РБК-Украина.

Решение принято во время заседания регулятора 26 мая.

Согласно документу, потребитель будет иметь право предоставить новому поставщику письменное разрешение действующего поставщика на его переход к новому поставщику. Такое разрешение будет альтернативой письменной справке действующего поставщика или составленного с ним акта сверки взаиморасчетов об отсутствии просроченной задолженности, которые являются обязательными для смены поставщика.

При этом регулятор обращает внимание, что за потребителем остается обязанность по выполнению своих финансовых обязательств перед действующим поставщиком в части расчета за потребленный природный газ.

"Следует также отметить, что в случае наличия у действующего поставщика сомнений относительно осуществления потребителем, который не является бытовым, оплаты стоимости потребленного им природного газа в предыдущих периодах, поставщик имеет право отказать потребителю в предоставлении разрешения на его переход к новому поставщику" , - отметили в комиссии.

По оперативной информации, имеющейся в распоряжении регулятора, часть предприятий-лицензиатов, которые отпускают тепловую энергию (теплокоммунэнерго), уже подписали коммерческие договоры на поставку природного газа с новыми поставщиками, что даст им возможность осуществлять бесперебойную поставку горячей воды потребителям и вовремя начать отопительный сезон.