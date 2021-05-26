За нарушение валютного законодательства будут штрафовать

Кабинет министров одобрил Порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства. Штрафы будут составлять 25-50% от суммы операций, сообщает РБК-Украина.

Постановление принято во время заседания правительства 26 мая, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, налоговые органы будут применять меры воздействия в виде штрафных санкций за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных законом и/или определенных нормативно-правовыми актами Национального банка.

В частности, налоговые органы будут применять штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Те же действия, совершенные повторно юридическим лицом (кроме уполномоченных учреждений), к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 50% от суммы операции.