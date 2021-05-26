Украинские COVID-сертификаты планируют запустить в начале июля

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается COVID-паспортов или COVID-сертификатов. Европейский Союз находится на финальной стадии согласования таких паспортов. Его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, а потому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что данные сертификаты будут действовать в Европе.