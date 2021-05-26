Как первую леди сопровождали на презентацию нового школьного меню

25 мая, супруга Владимира Зеленского – Елена впервые вышла в прямой эфир на украинском телевидении и презентовала свою реформу школьного питания. Первая леди прибыла на съемки утреннего шоу, сообщает Страна.ua.

Корреспонденты встретили кортеж Зеленской на улице Кирилловской. Автоколонна состояла из трех автомобилей. Машина самой Елены - это бронированный Mercedes S класса.

Был также внедорожник Toyota Prado, который выполняет функцию прикрытия. На третьем джипе Mercedes были две спутницы Леди Зе. Возможно, это стилист и пресс-атташе.

Бойцы УГО, которые проверяют локацию перед визитом первой леди, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Незадолго до появления Елены Зеленской, к зданию подтянулись сотрудники Управления госохраны. Так называемые "разведчики". Двое крепких парней и одна девушка осмотрели территорию и потом контролировали периметр. Саму же Елену сопровождали четверо телохранителей близкого круга.

Леди Зе и известный повар готовят во время утреннего шоу, фото: instagram.com

За 25 минут прямого эфира жена Зеленского вместе с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко приготовили несколько блюд. И рассказали про то, что в новом школьном меню будет 160 позиций. По словам Елены, изменения введут с 1 сентября. Кабинет министров утвердил новые нормы и правила организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления.

По окончанию блока с первой леди, она поспешно покинула студию. Кортеж Зеленской поехал в направлении Офиса Президента.

На пути к ОП, машины леди Зе несколько раз незначительно нарушили правила дорожного движения, поворачивая не из своего ряда. Автомобиль прикрытия переодически выезжал на соседнюю полосу движения, чтоб не дать возможность обогнать кортеж.

Уже в "правительственном квартале" корреспонденты обратили внимание на регулировщиков движения, которые делали так званый "зелёный коридор". Они традиционно обеспечивают свободные дороги в центре Киева для первых лиц государства.

Как только иномарки первой леди проехал мимо первого регулировщика, он остановил всех автомобилистов, которые следовали за кортежем, таким образом отрезав весь поток. Спустя несколько минут после проезда колоны светофоры заработали, а полицейские покинули перекрестки.