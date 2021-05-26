Питание для здоровых волос: что нужно включить в рацион

Все люди сталкиваются с выпадением волос, ведь это естественный процесс. Наши волосы часто отражают способ питания и могут указывать на существование проблем в организме человека, сообщает РБК-Украина.

Диетолог Светлана Фус рассказала в своем Instagram о возможных причинах проблем с волосами, а также дала советы, что следует добавить в рацион, чтобы локоны были здоровыми и красивыми.

Что важно в питании для здоровых волос?⁣⁣

Витамин С. Он необходим для синтеза коллагена. Если питание сбалансированное и разнообразное, его дефицит встречается очень редко. Но может развиваться, если в ежедневном рационе мало свежих овощей, ягод и фруктов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣

Биотин (витамин В7). Важный компонент для роста и восстановления волос. Он встречается во многих группах продуктов, а также синтезируется кишечными бактериями. Дефицит наблюдается в случае нарушения кишечной флоры после лечения антибиотиками.⁣⁣⠀⁣⁣⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Витамин B12. Дефицит наблюдается у вегетарианцев (особенно веганов), при паразитарных заболеваниях и желудочно-кишечных расстройствах. Нехватка витамина приводит к раннему поседению волос, мегалобластной анемии, периферической нейропатии. Источником этого витамина являются продукты животного происхождения - мясо, субпродукты, рыба, яйца, молочные продукты.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣

Лизин. Незаменимая аминокислота, важная для здоровья и роста волос. Участвует в выработке коллагена - главного белка соединительной ткани. Его источником является белок, как животного, так и растительного происхождения.⁣ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Мы то, что мы едим. А волосы, как зеркало, отражают состояние и работу систем вашего организма. И расплата за неправильные привычки в питании - болезни, косметические дефекты, быстрое старение, усталость и многое другое.⁣⁣