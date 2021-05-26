Курс биткоина может достигнуть $100 тыс – аналитик Bloomberg

Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что биткоин держит путь к отметке в $100 тыс. По его мнению, главная криптовалюта все еще находится в стадии бычьего рынка, сообщает Обозреватель.

Об этом он написал в Twitter. Эксперт добавил, что масштабная коррекция курса биткоина в апреле была вызвана ее слишком большим потреблением энергии.

Твит. Источник: Twitter Майка МакГлоуна

При этом коррекция курса подтверждает статус крупнейшей в мире децентрализованной сети. Специалист отметил, что добыча биткоина становится более экологичной.