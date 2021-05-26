В Кремле назвали дату встречи президентов России и Беларуси

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу, 28 мая, в Сочи. Заявлений по итогам не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал:

"Нет, не запланировано".

Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.