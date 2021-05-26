IKEA выпустит электромобиль за $6500

Знаменитый производитель мебели и товаров для дома IKEA открыл для себя новую сферу деятельности – выпуск автомобилей. Первенца Höga планируют продавать всего за 6500 долларов, сообщает АвтоПортал.

Новый IKEA Höga создали в сотрудничестве с Renault, сообщает Autogeek. Электромобиль получился ну очень оригинальным.

Höga – двухместный ситикар длиной всего 2,3 м и высотой 1,8 м. Вместо дверей у него поднимаются лобовое и заднее стекло (причем переднее – вместе с закрепленным на нем рулем).

При надобности сиденье переднего пассажира в IKEA Höga можно снять. Это освободит место для велосипеда или инвалидной коляски.

Но самое интересное состоит в том, что IKEA Höga планируют продавать как кит-кар – в виде набора деталей, из которых нужно самому собрать автомобиль. Собственно, этим и обусловлена столь невысокая цена.

Конечно, далеко не каждый сможет сам собрать электрокар. Но IKEA наверняка предложит услугу сборки за дополнительные деньги – как в случае с их мебелью.