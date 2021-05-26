В Британии на берег выбросило мешки с кокаином

На побережье английского графства Сассекс выбросило груз кокаина, оцениваемый примерно в 113 миллионов долларов. Об этом, ссылаясь на британские СМИ, сообщает Вести.

Местные жители неподалеку от городов Гастингс и Ньюхейвен обнаружили на побережье водонепроницаемые сумки с привязанными спасательными жилетами, в которых, как оказалось, находился кокаин.

Всего в двух найденных партиях было около 960 кг наркотика. Полиция считает находки связанными.

"Скорее всего, потеря партии такого размера — это серьезный удар для причастных к этому преступных организаций", — рассказал глава местного отделения Национального агентства по борьбе с преступностью Мартин Грейс.

По его словам, наркотики, вероятнее всего, были произведены в Южной Америке.

Также он напомнил, что крупные партии наркотиков, потерявшиеся в море, достаточно часто прибивает к британским берегам. В 2017 году на пляж Хоптон-бич в Норфолке выбросило кокаин примерно на 50 млн фунтов.