COVID-паспорта и безбарьерная среда: что принял Кабмин 26 мая

Кабмин 26 мая начался с темы ковидных паспортов, которые запускает Европа, сообщает Страна.ua.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что такие паспорта будут введены и в Украине. Особых подробностей он не сообщил, но заверил, что к июлю с ковидными паспортами для украинцев должны успеть.

Денис Шмыгаль также коснулся темы запрета полетов в Беларусь (решение об этом Кабмин принял вчера), назвав действия Лукашенко "воздушным пиратством". И отметил, что сегодня НКРЭ также приняла решение о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. При этом, отметим, что санкции против Беларуси и России остаются крайне выборочными, скажем, поставки нефтепродуктов из соседних стран идут полным ходом.

Детские деньги и усыновление по-новому

Кабмин утвердил сразу несколько законодательных актов, касающихся семей с детьми.

Во-первых, правительство согласовало законопроект о реабилитации детей с инвалидностью. Речь идет о реорганизации специализированных учреждений для реабилитации детей, на сегодняшний день их в Украине 138.

Прописано, что финансироваться они будут из бюджета (сейчас многие учреждения коммунальные), и относятся в сферу контроля органов соцзащиты . Также в софинансировании учреждений будут принимать участие местные бюджеты.

Во-вторых, одобрен законопроект о защите прав детей. В частности, разграничены полномочия местных властей и новой социальной сервисной Нацслужбы. Как указано в пояснительной записке, сейчас вопросами защиты прав детей, в том числе, учетом детей на усыновление занимаются органы местной власти.

Но в их структуре, как правило, нет специальных служб по делам детей, следовательно, они вряд ли могут полноценно выполнять эти функции. Поэтому вопросы, связанные с защитой детей и социальной поддержкой семей предлагается передать в ведение новой социальной сервисной Нацслужбы, которая создана при Минсоцполитики.

Также прописаны штрафы за невыполнение задач по защите детей и семей. Для должностных лиц и представителей предприятий штраф составит от 50 до 100 необлагаемых минимумов. Ранее такого пункта в законодательстве не было. Отдельным законопроектом Кабмин предлагает внести изменения в Админкодекс, прописав там новые штрафные санкции.

В-третьих, Кабмин предлагает внести изменения в законодательство об усыновлении. Как указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, на начало этого года в Украине насчитывалось более 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены, тогда как в прошлом году усыновили всего порядка 1,3 тысяч детей, из низ 992 ребенка взяли в семьи украинцы (это на 443 ребенка меньше, чем в 2019 году). При этом через суд усыновление аннулировали в 36 случаях.

Поэтому в Кабмине решили, что законодательство об усыновлении нужно переписать. Новых требований несколько. Во-первых, установили граничную разницу в возрасте между будущими приемными родителями и детьми - не больше 45 лет. Во-вторых, решили учить будущих родителей.

"Более 90% семей, которые изъявили желание взять ребенка на воспитание, не имеют родительского опыта, что приводит к сложностям после усыновления" , - говорится в пояснительной записке.

В-третьих, граждан, которые имеют хронические болезни (в первую очередь, инвалидность) отнесли к категории тех, кто не может быть усыновителем. В-четвертых, прописали отказ биологических родителей от детей и согласие на передачу из на усыновление - не ранее, чем через 6 недель с момента рождения ребенка.

Также усыновителями не смогут быть лица одного пола и те, кто состоит на учете в полиции. Для усыновления украинских детей иностранцами нужно будет получать разрешение органов соцзащиты и проходить более жесткие, чем сейчас, проверки.

В-четвертых, разработан законопроект о увеличении помощи при рождении ребенка. Сейчас эта сумма - 41280 гривен, и она не пересматривалась с 2014 года. В проекте предлагается с начала следующего года увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч. Сразу будут платить 25% (то есть, 12, 5 тысяч), остальную сумму - в течение 3 лет.

С 2023 года помощь при рождении ребенка предлагается увеличивать ежегодно на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (на процент инфляции). Понятно, что предлагаемое увеличение помощи при рождении ребенка уже сейчас не отвечает реалиям - 50 тысяч мало на что хватит, а уж о том, что такая сумма спровоцирует бэби-бум и говорить не приходится.

Помогут ли все эти меры решить вопросы рождаемости, социальной защиты семей и детей - покажет время. Но в этом вопросе далеко не все зависит от законодательства, многое решает также общая социально-экономическая ситуация в стране, а она пока оставляет желать лучшего.

Питание для ликвидаторов

Кабмин пересмотрел довольствие военных. Правительство своим постановлением изменило нормы питания военнослужащих. Правда, не всех. Нововведение касаются нормы питания №1 общевоенной - они предусматривают обеспечение трехразовым питанием с повышенной калорийностью порций и питьевой бутылированной водой рядовой и руководящий состав службы гражданской обороны во время командировок за пределы гарнизона Оперативно-спасательной службы (на ликвидацию последствий разного рода стихийных явлений, техногенных катастроф и др).

Оборонка через НАТО

Украина привлекает международные организации, которые будут закупать товары, работы и услуги оборонного назначения. По аналогии со схемой, которая сейчас работает на рынке закупок медпрепаратов, когда лекарства для нашей страны приобретаются через иностранные структуры, в частности, британскую Crown Agency.

Кабмин своим решение утвердил перечень таких организаций по оборонке. В списке — два агентства НАТО (по связи и информации - NATO Communications and Information Agency, по поддержке и поставкам — Nato Support and Procurement Agency) и программа правительства США Foreign Military Sales. Подробности работы этих организаций в Украине пока не уточняются.

Штрафы за валюту

Кабмин с подачи главы Минфина Сергея Марченко, принял постановление, которым ужесточаются штрафные санкции для юрлиц за нарушение валютного законодательства. Штрафы составят от 25% до 50% от суммы операции, проведенной с нарушениями (50% - за повторные случаи). Штрафовать нарушителей будет налоговая служба. Причем, штраф могут выписать в течение от 6 месяцев до 3 лет с момента обнаружения нарушения.

Удар по автоплощадкам

Кабмин ужесточает правила госрегистрации б/у авто. В постановлении правительства прописано, что к регистрации не будут допускаться транспортные средства, приобретенные с нарушением законодательства. Также продавцы - субъекты хозяйствования должны будут вносить все договоры купли-продажи в электронные реестр.

Все авто, которые попадут в реестр, станут проверять на пребывание в розыске, наличие в базе Интерпола, на предмет залога, а также сверять с базой должников. Как указано в пояснительной записке, это должно защитить потенциальных покупателей, которые сейчас рискуют попасть в мошеннические схемы и остаться и без денег, и без автомобиля.

Если подержанные авто продаются через комиссионные площадки, продавец обязан будет дать полный отчет по техническому состоянию и вести полный учет бывших и новых собственников автомобилей.

Возможно, потенциальных покупателей авто новые правила и защитят. Только вот через официально работающие площадки в Украине продается не так много автомобилей. А с ужесточением правил их может стать еще меньше, следовательно, вырастет рынок частных перепродаж б/у автомобилей, на котором покупатели вообще никак не защищены.

Новые полномочия МВД

МВД расширят полномочия. Соответствующее постановление принял Кабмин. Среди новых функций ведомства Арсена Авакова появились, в частности, такие:

учет орудий криминальных правонарушения

Развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты по линии Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы

Психологическое обеспечение госслужащих МВД, полицейских, ГСЧС, Нацгвардии и др.

Вопросы рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий

Мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов

Министр внутренних дел будет назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к отвественности.

Парковки для инвалидов, пандусы, широкие дверные проемы

В Украине проведут мониторинг всех зданий на предмет их "безбарьерности", то есть, доступности для инвалидов. Порядок такого мониторинга принял Кабмин. Как указано в пояснительной записке, здания, которые построены до 2007 года, как правило, не отвечают требованиям.

Списки объектов, которые будут обследовать, определит Минрегион, а по итогам мониторинга появятся своего рода рейтинги - насколько тот или иной регион отвечает требованиям безбарьерности.

Станут учитывать наличие парковок для инвалидов (не менее 10% от всех парковочных мест), ширину входа на территорию и в здание (не менее 90 сантиметров), пешеходных дорожек (не менее 1,8 метра), покрытие тротуаров, наличие пандусов и их наклон и пр. В целом требований к помещениям у Минрегиона - на несколько страниц.

Понятно, что выявленные нарушения придется устранять. Как минимум- это немалые дополнительные средства, которые придется искать местным властям (а общественные здания, как правило, находятся на их балансе).

Причем, не выполнение требований может быть чревато прекращением финансирования работы учреждения. С такой проблемой недавно столкнулись, в частности, коммунальные больницы — НСЗУ попросту отказывалось заключать с ними договора.

Как сообщил, глава киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, ситуация осложняется тем, что далеко не все здания можно переоборудовать, скажем, установить те же пандусы или расширить дверные проемы. К примеру, по больницам, которые размещаются в старых зданиях- объектах архитектурного надзора, это проблематично.

Для больниц требование по безбарьерности перенесли (иначе многие попросту не смогли бы заключить договоры с НСЗУ и остались бы без финансирования), но не сняли. Теперь же с такой проблемой могут столкнуться и другие учреждения.

Новые санкции против российских актеров

Кабмин принял постановление о санкциях. Оно предусматривает, что правительство вынесет на рассмотрение СНБО предложения о введении персональных санкций к иностранным гражданам - представителям сферы культуры и искусства.

В санкционный список попали те, кто "демонстративно и специально нарушает установленный порядок въезда на временно оккупированные территории республики Крым и города Севастополя, проводит концертные и другие публичные мероприятия на этой территории".

После санкций СНБО в отношении этих лиц, МИД должен проинформировать компетентные органы ЕС, США, Канады и других государств и призвать их ввести аналогичные санкции. Кабмин уже сформировал санкционный список на несколько листов.

В списке граждане РФ, в частности, актеры Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Алексей Чадов. Поводом для санкций стали их визиты в Крым с 2016 года.

Дети отдыхают

Кабмин одобрил Концепцию государственной программы оздоровления и отдыха детей до 2025 года.

Документ достаточно обширный и пока содержит мало конкретики. Но есть несколько важных моментов. Первое: в организации детского отдыха хотят внедрить принцип "деньги ходят за ребенком" (по аналогии с лозунгом медреформы "деньги ходят за пациентом").

То есть, государство будет приобретать за бюджетные средства путевки для детей-льготников у конкретных оздоровительных заведений, имеющих лицензии. В пояснительной записке указано, что достойных оздоровительных учреждений в Украине осталось не так много - у большинства плохая материально-техническая база и сервис.

То есть, детским санаториям и лагерям придется побороться за бюджетные средства.

И конкуренция тут будет расти. Если сейчас государство приобретает путевки в основном в детских центрах "Молодая гвардия" и "Артек", то в последующем планируется выбирать из всего перечня детских учреждений, в том числе, частных.

В Минсоцполитики считают, что такой подход позволит привлечь инвестиции в сферу организации детского отдыха и в целом улучшит предложение.

Цель программы- обеспечить оздоровлением и отдыхом не менее 70% детей школьного возраста, в частности, 100% детей-сирот, не менее 50% детей-инвалидов, 75% детей из многодетных семей, 12% талантливых детей (отличников, победителей олимпиад и др.).

Понятно, что новые подходы государства могут кардинально перекроить рынок детского оздоровления. Многие санатории и лагеря рискуют попросту остаться без финансирования, следовательно, будут закрываться (этот процесс уже сейчас идут), в то же время станет больше частных лагерей. Что будет с ценами на путевки для тех, кто не сможет получить их от государства - вопрос открытый. Скорее всего, дешевых предложений на рынке станет меньше.

Новый губернатор Кировоградской области

Кабмин согласовал назначение нового губернатора Кировоградской области по представлению президента Владимира Зеленского. На эту должность претендует нынешняя глава департамента агропромышленного комплекса ОГА Мария Черная.

В своем выступлении перед правительством Черная отметила, что на посту губернатора намерена уделить особое внимание развитию сельского хозяйства, социальной защиты граждан.

Напомним: прежнего губернатора Кировоградщины Андрей Назаренко отправили в отставку в апреле, он не пробыл на своем посту и года. Он стал губернатором в 2020 году, придя на смену Андрею Балоню, которого задержали по подозрению в вымогательстве (он, якобы, требовал ежемесячные "взносы" от оборота лабораторий ветеринарной медицины).

Причинами отставки Назаренко называли в том числе, конфликт с главой Кировоградского облсовета, представителем "Слуга народа" Сергеем Шульгой.

После его отставки, на должность губернатора рассматривалось сразу несколько кандидатур, в том числе, лидер областной организации "За майбутне" Александр Черноиваненко, экс-нардеп от "Народного фронта" Александр Горбунов, экс-регионал Александр Биловол и, собственно, Мария Черная.