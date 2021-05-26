Пенсия на карточку: решение принято
Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей. Соответствующее решение принято Кабинетом министров в среду, 26 мая, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект самого решения не был включен в повестку дня, однако ранее Глава правительства заявлял, что переход к получению пенсий на карту будет поэтапным, и Укрпочта будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты без банкоматов.
Этапность перехода к стратегии "пенсия на карточки" будет выглядеть следующим образом:
- старт программы начнется с больших городов – со 100 тысячами населения и больше;
- в тех населенных пунктах, где плотность населения не позволяет иметь банковское отделение или банкомат, там пенсия будет осуществляться через отделения Укрпочты, как и ранее.
"Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и возможно получить услугу. Там, где это на сегодняшний день по объективным обстоятельствам невозможно, конечно, пенсию будет привозить Укрпочта", - констатировал Д. Шмыгаль.