Украинские пограничники усиленно охраняют границы с Беларусью и РФ

Украинские пограничники осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте, сообщает РБК-Украина.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о возможной опасности из этих направлений. По его словам, оттуда опасность может прийти в любой момент.

"У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины" , - сообщил он.

Дейнеко отметил, что границы с Беларусью и РФ охраняют в усиленном режиме. Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке.