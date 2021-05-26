Кабмин поручил Нафтогазу реструктуризировать долги ТКЭ

Кабинет министров Украины поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго, задействованных в выполнении спецобязательств по теплоснабжению, урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее протокольное поручение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко дано на заседании правительства в среду.

Согласно зачитанному Галущенко проекту поручения, Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с НАК "Нафтогаз" необходимо, в частности, обеспечить заключение договоров на реструктуризацию долгов предприятий ТКЭ в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды с учетом правил рынка газа, в том числе относительно обязательства полного и своевременного расчета с предыдущим поставщиком в случае его смены.

Также правлению НАК совместно с Минюстом и Минрегионом поручено урегулировать судебные споры в отношении предприятий ТКЭ-должников, задействованных в ПСО по обеспечению теплом, относительно недопущения наложения арестов на их счета.

Помимо этого, НАК поручено обеспечить подготовку и заключение договоров с субъектами теплоснабжения для их обеспечения их ресурсом.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует предложить тепловикам годовые контракты на поставку газа по цене 7,4 тыс. грн/куб. м (с НДС).

По его словам, в ходе прошедшего в понедельник у президента Украины совещания также была достигнута договоренность, что "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу касательно снятия арестов со счетов ТКЭ. Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада одобрит законопроект о списании долгов ТКЭ за потребленный газ и возмещении задолженности по разнице в тарифах.

Сухомлин также считает необходимым внести изменения в бюджетный кодекс в части предоставления возможности органам местного самоуправления осуществлять заимствования для приобретения газа на нужды тепловиков.