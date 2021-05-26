Киевлянам рассказали, когда повысят проезд в метро

Проезд в метро Киева подорожает. Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом.﻿ Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут.

"Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям" , – подчеркнул Кличко.

Кличко в который раз напомнил украинцам, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте Киева является самой низкой в Европе.