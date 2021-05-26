Россия объявила еще одного посла "персоной нон грата"

Министерство иностранных дел РФ объявило "персоной нон грата" еще одного сотрудника Посольства Болгарии в Москве.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт МИД РФ, сообщает Укринформ.

"26 мая Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника Посольства Болгарии в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной решение объявить "persona nоn grata" дипломата Посольства России в Софии.